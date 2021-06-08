Португалия: едешь в Испанию на машине? Сдай тест!

Те, кто едет из Португалии в Испанию на машине, теперь должны предоставить доказательство вакцинации, отрицательный результат теста или доказательство недавней инфекции Covid-19, сообщило Генеральное консульство Испании в Португалии.

Таким образом, соседняя страна вводит те же обязательства в отношении наземных перевозок, какие уже были в отношении морского и воздушного транспорта.

Эта мера является результатом перевода Португалии в список стран или территорий, подверженных риску из-за Covid-19, и применяется только при движении из Португалии в Испанию.

Путешественники, следующие транзитом из Испании на территорию Португалии, не должны предоставлять документов или справок о состоянии здоровья.

Решение было принято в тот день, когда Испания вновь открыла свои границы для любого посетителя с уже завершенной вакцинацией, что является еще одним шагом в усилиях страны по возрождению туристической индустрии, серьезно пострадавшей от пандемии.