Португалия: единый тариф для проезда из аэропорта в лиссабонском такси

Среда, 27 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: единый тариф для проезда из аэропорта в лиссабонском такси

Предложение будет вынесено на рассмотрение в среду, 27 марта.

Правоцентристская коалиция Социал-демократическая партия/Народная партия Португалии (CDS-PP) предложила законодательно ввести единый тариф для проезда от аэропорта Лиссабона и терминалов с круизными судами до города. Планируется, что в стоимость будет включена оплата багажа.

«Счетчик не будет задействован. Мы предлагаем очень простую систему, которая поможет избежать возможных злоупотреблений», - рассказал журналистам представитель партии CDS-PP Жуао Перейра. Сообщается, что это предложение будет вынесено на рассмотрение в парламент в среду, 27 апреля.

При этом никаких конкретных цифр пока не называется. По словам представителей партии, эта инициатива потребует детального согласования между городскими властями и таксомоторными компаниями.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья