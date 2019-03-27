Португалия: единый тариф для проезда из аэропорта в лиссабонском такси

Правоцентристская коалиция Социал-демократическая партия/Народная партия Португалии (CDS-PP) предложила законодательно ввести единый тариф для проезда от аэропорта Лиссабона и терминалов с круизными судами до города. Планируется, что в стоимость будет включена оплата багажа.

«Счетчик не будет задействован. Мы предлагаем очень простую систему, которая поможет избежать возможных злоупотреблений», - рассказал журналистам представитель партии CDS-PP Жуао Перейра. Сообщается, что это предложение будет вынесено на рассмотрение в парламент в среду, 27 апреля.

При этом никаких конкретных цифр пока не называется. По словам представителей партии, эта инициатива потребует детального согласования между городскими властями и таксомоторными компаниями.