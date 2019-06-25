Португалия: EDP Cool Jazz в Кашкайше

Вторник, 25 Июнь 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: EDP Cool Jazz в Кашкайше

Теплые летние вечера, восхитительные парки и превосходная музыка.

Отличное сочетание и высокое качество – таков девиз фестиваля «Cool Jazz», который представляет лучших певцов и музыкантов нашего времени в красивейших местах совсем недалеко от Лиссабона.

Воспользуйтесь случаем, чтобы до и после концертов ознакомиться с районом, который в прошлом служил местом отдыха королей и знати. Достопримечательностей здесь более чем достаточно. Впечатляющие дворцы и музеи, оживлённые или же, наоборот, спокойные пляжи, хорошие рестораны и море развлечений не отпустят вас так скоро.

Фестиваль будет проходить с 9 по 31 июля в Hipódromo Manuel Possolo в Кашкайше.

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