Португалия: EDP откажется от угля к 2025 году

Четверг, 25 Февраль 2021 Португалия Португалия

Португалия: EDP откажется от угля к 2025 году

К 2030 году главный поставщик электричества Португалии станет на 100% экологически чистым.

К 2030 году EDP хочет получить еще 50 гигаватт чистой энергии, перейдя с нынешнего уровня производства (74%) из возобновляемых источников до 100% в 2030 году.

EDP ​​полностью остановит свои угольные электростанции к 2025 году и к 2030 году станет га 100% зеленой компанией.

Согласно стратегическому плану до 2025 года, компания «намерена отказаться от добычи угля к 2025 году и стать полностью экологичной к 2030 году, ожидая, что через 20 лет ее цели будут углеродно-нейтральными».

До этого к 2025 году будет инвестировано 24 миллиарда евро: 80% в возобновляемые источники энергии, 15% в сети и 5% в решения для клиентов и управления энергопотреблением.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)