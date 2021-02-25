Португалия: EDP откажется от угля к 2025 году

К 2030 году EDP хочет получить еще 50 гигаватт чистой энергии, перейдя с нынешнего уровня производства (74%) из возобновляемых источников до 100% в 2030 году.

EDP ​​полностью остановит свои угольные электростанции к 2025 году и к 2030 году станет га 100% зеленой компанией.

Согласно стратегическому плану до 2025 года, компания «намерена отказаться от добычи угля к 2025 году и стать полностью экологичной к 2030 году, ожидая, что через 20 лет ее цели будут углеродно-нейтральными».

До этого к 2025 году будет инвестировано 24 миллиарда евро: 80% в возобновляемые источники энергии, 15% в сети и 5% в решения для клиентов и управления энергопотреблением.