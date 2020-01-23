Португалия: экологи против строительства аэропорта в Montijo

Ряд известных экологических организаций накануне вышли с петицией к правительству против возведения аэропорта в районе Montijo, в округе Сетубал. По их словам, проектировщики нарушают «национальный закон, европейские директивы и международные договоры».



Заявление от организаций Almargem, ANP/WWF, A Rocha, GEOTA, LPN, FAPAS, SPEA и Zero появилось сразу после того, того как португальское Агентство по охране окружающей среды (Agência Portuguesa do Ambiente) во вторник одобрило планы по возведению аэропорта. Экологи грозятся обратиться в европейские суды и Европейскую комиссию, а также «сделать все, чтобы остановить проект строительства».



Главной причиной недовольства общественных организаций стало то, что строительство аэропорта в этом районе негативно повлияет на экологию, а расчеты чиновников основываются на «ложной или неполной» информации. Экологи порекомендовали чиновникам выбрать альтернативный район для расположения аэропорта.