Португалия: экономика показала рекордный рост

Пятница, 22 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: экономика показала рекордный рост

В 2022 году экономика Португалии выросла на 6,8%. Это самый высокий рост с 1987 года.

Валовой внутренний продукт Португалии в 2022 году достиг 242,3 миллиарда евро. Он вырос на 6,8% по сравнению с 2021 годом, что в реальном выражении является самым высоким показателем за 35 лет.

Национальный институт статистики (INE) пересмотрел в сторону повышения разницу в реальном выражении ВВП с 6,7% до 6,8%. С тех пор, как мы живем в условиях демократии, мы поднимались выше 6% только пять раз, включая прошлый год.

INE также сообщает, что валовой внутренний продукт «достиг 242,3 миллиарда евро в 2022 году, что представляет собой номинальный рост на 12,2%, самый высокий показатель с 1992 года, после роста на 7,7%, зафиксированного в 2021 году, и сильного сокращения (-6,5%) в 2020 году. из-за неблагоприятного воздействия пандемии на экономическую деятельность».

Министр финансов отметил на пресс-конференции, реагируя на статистику , что этот обзор данных «подтверждает очень устойчивую траекторию сближения между Португалией и Еврозоной».

Для Медины этот рост обусловлен «прежде всего улучшением частного потребления, устойчивыми инвестициями, а также вкладом нашего экспорта и способностью продолжать значительный экспорт».

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