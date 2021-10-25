Португалия: экономика растет без загрязнения планеты

Понедельник, 25 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: экономика растет без загрязнения планеты

Национальный институт статистики обнародовал данные о выбросах в атмосферу за 2019 год.

В этом году Национальный институт статистики зафиксировал самые низкие значения с 1995 года.

В этот предпандемический год коэффициенты глобального потепления и выбросов углекислого газа снизились на 4,7 и 1,8% соответственно. Потенциал образования тропосферного озона увеличился на 0,2%. С другой стороны, наблюдался рост экономической активности: валовая добавленная стоимость (ВДС) выросла на 2,6% в реальном выражении.

Цифры показывают снижение энергоемкости и, в то же время, взаимосвязи между выбросами и спросом на энергию. Другими словами, мы меньше загрязняем окружающую среду, чтобы экономика могла расти.

В 2019 году потенциал глобального потепления (ПГП) достиг 66,2 миллиона тонн эквивалента CO2, что соответствует снижению на 4,7% по сравнению с предыдущим годом.

На сектор энергетики, водоснабжения и канализации вместе с промышленностью приходится 53,4% общих выбросов CO2, и поэтому они являются отраслями деятельности, которые вносят наибольший вклад в ПГП. Сельское, лесное и рыбное хозяйство выбрасывает наибольшие количества метана и закиси азота (75,7% и 48,5% соответственно).

Также был зарегистрирован самый низкий показатель с 1995 года, поскольку в 2019 году углеродоемкость португальской экономики снизилась на 7,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2010 по 2019 год снижение составило 13,1%.

Таким образом, выводы INE указывают на повышение энергоэффективности (снижение показателя энергоемкости) и сокращение взаимосвязи между выбросами и спросом на энергию с прогрессивными доказательствами использования менее загрязняющих источников энергии как наиболее определяющих факторов для снижения выбросов.

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