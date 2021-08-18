Португалия: экономика замедлилась с приходом лета

Среда, 18 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: экономика замедлилась с приходом лета

Июль стал синонимом замедления экономической активности, указывает Национальный институт статистики (INE).

Имеющиеся показатели отражают годовые темпы роста как «менее интенсивные, чем в предыдущие месяцы», а эволюция частично объясняется базовым эффектом, поскольку сравнение основывается на периоде освобождения от ограничений, связанных с пандемией.

Сводка, опубликованная в эту среду, также показывает, что португальской экономике еще не удалось достичь докризисного уровня.

INE уточняет, что сводные количественные показатели, то есть экономическая активность, частное потребление и инвестиции, «представляют менее интенсивный рост», и заявляет, что индикатор экономического климата снизился.

Продажа автомобилей, работа сети банкоматов и продажа цемента также указывают на замедление темпов роста португальской экономики.

В целом показатели «еще не достигли уровня аналогичного периода 2019 года», особенно по туризму, подчеркивают аналитики. Исключение составляет индекс товарооборота отрасли, который уже восстановился.

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