Португалия борется за энергию

С 6 декабря 2022 года по 6 января 2023 года рождественское освещение в Португалии будет работать только с 18:00 до полуночи. Это одна из десятков мер, включенных в план энергосбережения, утвержденный правительством.

План энергосбережения на 2022-2023 годы, утвержденный исполнительной властью 8 сентября на заседании Совета Министров, «содержит рекомендуемые и обязательные меры», причем последние относятся к центральному публичному управлению.

Также предусматриваются меры для частного сектора, включая промышленность, торговлю и услуги, а также для граждан.

Среди различных мер резолюция рекомендует продвигать «методы управления человеческими ресурсами, которые позволяют сократить потребление энергии (например, оценка экономии энергии при использовании удаленной работы)», а для граждан - снижение максимальной скорости на дорогах до 100 км/ч.

Что касается кондиционирования помещений, максимальная температура зимой будет 18 °C зимой, а минимальная 25 °C летом.

Для частных лиц правительство также рекомендует снизить потребление энергии, связанное с внутренним и наружным освещением, снизить потребление энергии на внутреннее и наружное освещение в торговых центрах, снизить потребление энергии в помещениях для кондиционирования воздуха, а также снизить потребление энергии в бассейнах и спортивных комплексах.

«В целом меры, представленные в Плане энергосбережения на 2022-2023 годы, позволили сэкономить 188 млн кубометров природного газа, что составляет 5% от потребления по сравнению с отчетным периодом», - отмечается в постановлении.

Таким образом, Португалия следует примеру нескольких европейских стран, которые летом уже приняли меры по энергосбережению: Испания, Германия, Греция, Швейцария и Ирландия.