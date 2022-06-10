Португалия: экотуризм на Азорах приносит 210 млн долларов в год

Туристы, которые занимаются наблюдением за китообразными, дайвингом и крупномасштабным рыболовством на Азорских островах, оставляют около 210 миллионов евро в год в экономике архипелага, сообщила биолог Адриана Рессуррейсао.

«Если считать только преданных туристов, которые специально едут в регион, они приносят доход 80 млн евро в год. Если принять во внимание всех людей, экономический эффект может составить 210 млн евро», - сказала биолог, один из авторов опубликованного в 2022 году исследования об экономическом воздействии экотуризма на архипелаг.

В исследовании, подписанном восемью исследователями из морских центров и университетов Азорских островов, Фару, Коимбры и Эдинбурга (Шотландия), в том числе бывшим морским министром Рикардо Серрао Сантушем, оценивается воздействие трех видов устойчивого морского туризма с наибольшим спросом на архипелаге: наблюдение за китами, дайвинг и любительская рыбалка на крупную рыбу.

На основе крупномасштабного опроса, в котором приняли участие 1740 туристов и 49 морских туристических операторов (более 90% операторов, работающих в регионе), исследователи рассчитали расходы на осуществляемую деятельность, а также на проживание, питание и прочее потребление (кроме стоимости авиабилетов).

Сумма, оставленная в регионе этим типом туристов, соответствует «около 2,2% регионального валового внутреннего продукта (ВВП)» и создают немало рабочих мест.