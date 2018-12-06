Португалия: экпозиция Кадер Аттиа

Кадер Аттиа (Kader Attia), французский художник алжирского происхождения, посвящает свое творчество исследованию отношений с позиции власти, которые продолжают влиять на постколониальный мир, размышляет о процессах доминирования, пронизывающих городское пространство, в той форме, которая затрагивает и политизирует группу мигрантов.

Используя документальный фильм, скульптуру, коллаж и конструирование постановочных экологически интенсивных ситуаций, он вступает в своем творчестве в диалог с памятью модерной архитектуры в Африке и принятием местной и народной архитектуры, размышляя также о сохранении процессов давления в существовании народов.

Время проведения: до 6 января

Место проведения: Culturgest - Lisboa