Португалия: экс-форвард "Зенита" Халк может вернуться в "Порту"

Понедельник, 25 Март 2019 Португалия Португалия

Португалия: экс-форвард

Нападающий китайского "Шанхай Шанган" Халк, ранее выступавший за санкт-петербургский "Зенит", в летнее трансферное окно может перебраться в чемпионат Португалии.

Напомним, что его контракт с клубом из Китая рассчитан до 31 декабря 2020 года.

Как сообщает "Спорт-экспресс", бразильским форвардом интересуется "Порту", за который 32-летний футболист выступал с 2008 по 2012 год, пишет vesti.ru.

Трансферная стоимость Халка оценивается в 20 миллионов евро.

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