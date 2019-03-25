Португалия: экс-форвард "Зенита" Халк может вернуться в "Порту"

Напомним, что его контракт с клубом из Китая рассчитан до 31 декабря 2020 года.

Как сообщает "Спорт-экспресс", бразильским форвардом интересуется "Порту", за который 32-летний футболист выступал с 2008 по 2012 год, пишет vesti.ru.

Трансферная стоимость Халка оценивается в 20 миллионов евро.