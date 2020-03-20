Португалия: эксклюзивное обслуживание в супермаркетах для пожилых и медработников

Сразу несколько крупных сетей супермаркетов обьявили о введении специального графика обслуживания для медработников, пожарных и сотрудников силовых структур. В торговых центрах El Corte Inglês появится специальное время для обслуживания пожилых людей старше 65 лет.



В немецкой сети супермаркетов LIDL сообщили, что начиная с сегодняшнего дня в любом из 258 магазинов континентальной Португалии будет предоставлено 30 минут до открытия магазинов, а также полчаса с 19.00 до 19.30 для представителей вышеуказанных профессий. Об этом сообщает новостное агентство Lusa.



В другой немецкой сети гипермаркетов ALDI медицинских работников, пожарных и сотрудников силовых структур будут обслуживать с 9 до 10 утра. В сети супермаркетов E.Leclerc эксклюзивное время работы для представителей перечисленных профессий установлено с 8 до 9 часов утра.



Представители сети торговых центров El Corte Inglês обьявили, что эксклюзивное время обслуживания появится за час до закрытия супермаркетов, с 6 до 7 часов вечера. При этом, право на обслуживание получат люди старше 65 лет.