Португалия: экспедиция «По пути русских кругосветных мореплавателей»

Встреча с руководителем экспедиции «По пути русских кругосветных мореплавателей» Евгением Ковалевским состоится сегодня, 7 сентября, в 18:00 в Музее аптеки в Лиссабоне.

Международный проект «По пути русских кругосветных мореплавателей» посвящён 250-летию со дня рождения Ивана Крузенштерна и 200-летию открытия Антарктиды. Тримаран носит название «Российский океанский путь».

За два года тримаран должен пройти около 60 тыс. км, посетить более 40 различных государств и территорий. Во время визитов экипаж проведёт свыше 100 встреч с местными жителями. Примерный маршрут: Санкт-Петербург — Финляндия — Польша — Швеция — Дания — Голландия — Великобритания — Франция — Испания — Португалия — Канарские острова — переход через Атлантический океан — Южная Америка — Полинезия — Микронезия — Филиппины — Индонезия — Индийский океан — Атлантический океан — ЮАР — Намибия — Португалия — Великобритания — Санкт-Петербург.

Итогом двухлетней экспедиции должен стать не только рекорд дальности плавания на судне подобного класса, но и ряд научных исследований, дополненных несколькими документальными фильмами.

Евгений Соколовский о тримаране:

«Судно наше совершенно необычное, называется тримаран. Три баллона, мачта, парус — и на этом всё…»

и о путешествии:

«Быт практически так же неустроен, как у древних мореплавателей... Распорядок дня такой: спать, есть, готовить еду, мыть посуду, нести вахту, тянуть паруса, штопать паруса, ремонтировать судно. Получается, что 24 часа в сутки ты чем-то занят, а если выпадает свободная минутка, лучше потратить её на сон, ведь в самый ответственный момент стихия спать не позволит. Кроме того, по ходу движения мы будем постоянно поддерживать связь с береговым центром в Томске и Москве, совместно решать такие задачи, как серьёзный шторм, капитальные поломки судна, нападение пиратов, вводимые странами ковидные ограничения, а также планировать своё прибытие к берегу, связываться с принимающей стороной. Это фантастический труд, даже близко не напоминающий романтику».