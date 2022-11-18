Португалия: эксперты начинают «Шенгенскую оценку»

Офис генерального секретаря Системы внутренней безопасности (SSI), национального координатора «Шенгенской оценки» в стране, заявил, что группа европейских экспертов прибыла в Португалию 13 ноября и уже начала свою работу.

По данным офиса Пауло Визеу Пинейру, оценки могут быть сосредоточены на «всех аспектах Шенгенского законодательства, включая эффективное и действенное выполнение государствами-членами сопутствующих мер в области внешних границ.

В число изучаемых аспектов входит визовая политика, система Шенгенского соглашения, информация, защита данных, сотрудничество полиции, судебное сотрудничество по уголовным делам, а также отсутствие контроля на внутренних границах.

Визит экспертов в Португалию планируется завершить в марте 2023 года.

Офис Паулу Визеу Пинейру также заявил, что правительство создало временную структуру под названием «целевая группа по Шенгенской оценке Португалии 2022 года» с мандатом на поддержку Генерального секретаря системы внутренней безопасности в качестве национального координирующего органа по оценке.

Согласно SSI, эта «целевая группа» призвана обеспечивать «стратегическую и оперативную координацию подготовки и последующих действий по оценке».

Последняя оценка Португалии проводилась в 2017 году.