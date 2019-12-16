Португалия: эксперты предсказали эпидемию гриппа на Рождество

По данным португальских эпидемиологов, сезонная вспышка гриппа в этом году совпадет с Рождеством и Новым годом. Такой прогноз представлен Центром исследований в области здравоохранения (Centro de Estudos e Avaliação em Saúde).



Вспышка гриппа, по мнению специалистов, достигнет своего пика между Рождеством и второй неделей января. При этом начало сезонного заболевания началось 2 недели назад.



Напомним, в этом году было предоставлено бесплатно 1,4 млн вакцин. В этом году впервые вакцины будут защищать от четырех, а не от трех видов вируса. Новая вакцина как ожидается будет эффективнее и сможет противостоять мутациям вируса. Всего на прививки из бюджета страны в этом году было выделено 11 млн евро, в то время как в прошлом году на эту статью расхода выделили лишь 4,3 млн евро.



Представители Министерства здравоохранения подчеркнули, что невозможно предсказать насколько массовым может быть заболевание в этом году, поэтому необходимо «готовиться как можно лучше», особенно при помощи вакцинации. Особое медики рекомендуют прививаться людям с хроническими заболеваниями, так как такого рода болезни могут обостряться при гриппе.