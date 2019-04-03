Португалия: эксперты советуют не подавать IRS до 15 апреля

За два первых дня жителями Португалии было подано 569 026 налоговых деклараций. Это на 130% больше, чем за этот же период в апреле прошлого года. Такие данные публикует Министерство финансов. Согласно данным статистики, больше половины деклараций было подано автоматически, на 140% больше, чем в прошлом году.

Однако, эксперты ряда португальских СМИ, в том числе издания Journal I, советуют налогоплательщикам не подавать декларации в первые две недели из-за возможных технических сбоев финансового портала. Специалисты подчеркивают, что все возникшие в системе ошибки за этот период, будут исправлены только после 15 апреля.

Напомним, из-за наплыва желающих на финансовом портале уже произошли несколько технических сбоев. Декларации в этом году можно подавать с 1 апреля по 30 июня.