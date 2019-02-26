Португалия: эксперты встревожены качеством фарша

Ассоциация по защите прав потребителей (Associação de Defesa do Consumidor) проверила качество мясного фарша на португальских прилавках. Результаты неутешительны — эксперты снова остались недовольны качеством продукта.

Ассоциация призывает жителей Португалии не покупать данный тип продукции, поскольку, по их мнению, он является «коктейлем из бактерий и консервантов».

В октябре 2018 года специалисты провели закупку 20 образцов фарша. 12 были приобретены в мясных отделах и лавках Большого Лиссабона и 8 в городе Порту. В результате только 4 образца признали «приемлемыми» по качеству и еще один был удостоен положительной оценки.

К остальным 15 образцам у экспертов появился ряд претензий. В большинстве из них был обнаружен запрещенный в стране консервант, содержащий сульфаты. В 17 мясных отделах не соблюдался температурный режим. Согласно нормам температура хранения мяса не должна превышать 2 градусов, однако, в некоторых магазинах она доходила до 9.

«Высокие температуры приводят к быстрому ухудшению качества и без того скоропортящейся продукции», - объяснил журналистам Нуно Диаш, эксперт проводивший исследование. Он также сообщил, что в ряде образцов были обнаружены растительные продукты, которые по нормам не допустимы в фарше.

Напомним, Ассоциация проверяет качество фарша с 2013 года. Результаты лабораторных тестов остаются стабильно неудовлетворительными. В прошлом году качество фарша было ниже, чем в 2013 и не сильно отличалось от результатов, полученных в 2017 году.