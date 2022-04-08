Португалия: экспорт автокомпонентов вырос до 1,6 млрд евро

Пятница, 08 Апрель 2022 Португалия Португалия

Португалия: экспорт автокомпонентов вырос до 1,6 млрд евро

Наибольший интерес к португальским автозапчастям проявляют в Испании, Германии и Франции.

Экспорт автомобильных компонентов вырос на 0,3% за первые два месяца года (до 1638 млн евро) по сравнению с 2021 годом, согласно данным Ассоциации производителей автомобильной промышленности (AFIA).

В феврале экспорт автомобильных компонентов, напротив, упал на 2,3% до 817 млн ​​евро.

С июля 2021 года ежемесячный экспорт был ниже показателей предыдущего года.

Что касается рынка, то основным в стоимостном выражении является экспорт автомобильных компонентов в Испанию, который вырос на 1,8% по сравнению с февралем (до 518 млн евро).

Далее следуют Германия с 340 млн евро (+8,7%), Франция с 178 млн евро (-13,7%), США с 80 млн евро (+40,1%) и Великобритания с 64 млн евро. (-22,5%).

В общей сложности на эти страны приходится 72% португальского экспорта автомобильных компонентов.

«Проблемы в цепочках поставок продолжают сказываться на всей автомобильной промышленности из-за нехватки чипов, электронных компонентов и другого сырья», - отмечает AFIA.

Расчеты AFIA основаны на опубликованных статистических данных о международной торговле товарами Национального статистического института (INE), которые показывают, что экспорт товаров из Португалии увеличился на 20,3%, а импорт вырос на 42,3% в феврале по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

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