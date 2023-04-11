Португалия: экспорт автозапчастей вырос до 954 млн евро

Об этом сообщила 10 апреля Ассоциация производителей автомобильной промышленности (AFIA).

В заявлении ассоциации говорится, что в совокупном результате за первые два месяца экспорт автомобильных компонентов составил 1964 миллиона евро, отражая годовой рост на 15,6%, причем февраль является десятым месяцем увеличения подряд.

Отмечая, что группа из пяти стран - Испания, Германия, Франция, Словакия и США - потребляет 71% португальского экспорта автомобильных компонентов, AFIA подчеркивает, что Испания продолжает оставаться основным покупателем с объемом продаж 588 миллионов евро.

Далее следуют Германия с 420 млн евро, Франция (221 млн евро), Словакия (82 млн евро) и США (около 71 млн евро).

В то время как в четырех европейских странах, входящих в эту группу крупнейших покупателей, продажи в 2023 году отражают рост по сравнению с 2022 годом, в случае с Соединенными Штатами этого не произошло, поскольку в феврале было зафиксировано новое падение.

В информации AFIA выделяет мировую ситуацию и инфляцию затрат, связанных с транспортом, энергетикой и сырьем, но подчеркивает, что португальская промышленность автомобильных компонентов «сохранила сильную устойчивость» и продолжает увеличивать долю рынка.