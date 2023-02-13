Португалия: экспорт древесины и мебели достиг нового максимума

Португальский экспорт древесины и мебели достиг исторического максимума в 3029 млн евро в 2022 году, что на 17% больше, чем в предыдущем году, с акцентом на приверженность рынкам за пределами ЕС.

В заявлении Associação das Indústrias de Madeira e Mobiliário de Portugal (AIMMP) утверждается, что эти цифры «подтверждают успешную траекторию развития деревообрабатывающего и мебельного сектора», демонстрируя «конкурентоспособность ее компаний на международном уровне» и «успешное реализуя ценность португальского бренда, предлагая огромное качество, инновации и дизайн, положительно отвечая на вызов интернационализации национальной экономики».

Что касается сегментов, ассоциация выделяет показатели «деревянных панелей» с ростом на 36% по сравнению с 2021 годом, за которыми следуют «деревянная упаковка» с ростом на 34% и «мебель» с ростом в годовом исчислении на 14%.

«Помимо традиционных рынков назначения Великобритании, Испании, Франции и Германии, значение приобретают США, которые в 2022 году составляют 5% стоимости экспорта», - поясняет он.

Для AIMMP эти значения «демонстрируют рост, который сектор переживает за пределами Европы, на более отдаленных и развитых рынках, таких как Соединенные Штаты, и где у ассоциации есть важные инвестиционные планы на 2023 год через «Inter Wood & Furniture».

Inter Wood & Furniture - это проект интернационализации, управляемый AIMMP для деревообрабатывающей и мебельной промышленности, который поддерживает португальские компании, заинтересованные в разработке стратегий интернационализации для новых растущих рынков.

За прошедшие годы эта программа уже поддержала более 400 компаний посредством 140 акций примерно на 50 рынках.