Португалия: экспорт электровелосипедов достиг рекордов
Июль 2021 года стал лучшим месяцем для экспорта электрических велосипедов: объем продаж за границу превысил 85 млн евро.
Экспорт электровелосипедов достиг самого высокого уровня в июле 2021 года после роста продаж за рубеж на 137%.
Согласно данным, опубликованным Национальной ассоциацией производителей двухколесников, фурнитуры, мебели и смежных отраслей (ABIMOTA), эта величина уже превышает общий объем экспорта в 2020 году (81,3 миллиона евро).
Продажи компонентов также сопровождают этот рост экспорта. «Таким образом, июль 2021 года станет лучшим месяцем для экспорта электрических велосипедов, и это явление находит параллель в продажах компонентов и соответствует растущей тенденции, зарегистрированной с 2015 года», - говорится в заявлении ассоциации.
Цифры ABIMOTA также показывают «устойчивый ежемесячный рост экспорта электрических велосипедов с января этого года». Таким образом, этот промышленный сектор «переживает свои лучшие моменты и регистрирует рост по всем направлениям, чтобы ответить на рост спроса на электрические двухколесные транспортные средства на национальном и международном рынках», - говорится в коммюнике.
Согласно данным, опубликованным в июле Евростатом, Португалия второй год подряд является крупнейшим производителем велосипедов в Европейском союзе (ЕС): в 2020 году было произведено 2,6 миллиона велосипедов.