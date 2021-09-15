Португалия: экспорт электровелосипедов достиг рекордов

Экспорт электровелосипедов достиг самого высокого уровня в июле 2021 года после роста продаж за рубеж на 137%.

Согласно данным, опубликованным Национальной ассоциацией производителей двухколесников, фурнитуры, мебели и смежных отраслей (ABIMOTA), эта величина уже превышает общий объем экспорта в 2020 году (81,3 миллиона евро).

Продажи компонентов также сопровождают этот рост экспорта. «Таким образом, июль 2021 года станет лучшим месяцем для экспорта электрических велосипедов, и это явление находит параллель в продажах компонентов и соответствует растущей тенденции, зарегистрированной с 2015 года», - говорится в заявлении ассоциации.

Цифры ABIMOTA также показывают «устойчивый ежемесячный рост экспорта электрических велосипедов с января этого года». Таким образом, этот промышленный сектор «переживает свои лучшие моменты и регистрирует рост по всем направлениям, чтобы ответить на рост спроса на электрические двухколесные транспортные средства на национальном и международном рынках», - говорится в коммюнике.

Согласно данным, опубликованным в июле Евростатом, Португалия второй год подряд является крупнейшим производителем велосипедов в Европейском союзе (ЕС): в 2020 году было произведено 2,6 миллиона велосипедов.