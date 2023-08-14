Португалия: экспорт фруктов и овощей достиг 1 млрд евро
Фрукты, овощи и цветы, произведенные в Португалии, все больше ценятся на международных рынках.
По данным Ассоциации по продвижению фруктов, овощей и цветов из Португалии Portugal Fresh, «это первый случай, когда международные продажи в этом секторе за первые шесть месяцев года превысили барьер в один миллиард евро».
«Положительная динамика экспорта является результатом работы, проделанной сектором, который становится все более современным и технологичным, ориентированным на рынок и инвестирующим значительные средства в знания и инновации», - сказал президент ассоциации Гонсалу Андраде.
Чиновник пояснил, что наблюдается «все более профессиональный подход к совершенствованию продуктов», с упором на международное продвижение, брендинг и максимизацию добавленной стоимости продуктов, несмотря на контекст неопределенности на рынках и проблемы производства, связанные с изменениями. климатические условия, при значительном сокращении количества.
Более 80% продаж этого сектора приходилось на Испанию (33%), Францию (14%), Нидерланды (13%), Германию (8%), Великобританию (7%), Бельгию (4%) и Япония (3%).