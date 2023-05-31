Португалия: экспорт и импорт туризма выросли в апреле

Среда, 31 Май 2023 Португалия Португалия

Португалия: экспорт и импорт туризма выросли в апреле

Эти значения показывают замедление по сравнению с ростом, наблюдаемым в первые три месяца 2023 года.

Расходы иностранных туристов в Португалии и португальских туристов в других странах увеличились на 22,5% и 10,0% соответственно.

«В апреле 2023 года предварительный показатель по путешествиям и туризму указывает на рост экспорта на 22,5% по сравнению с апрелем 2022 года (после изменения на 36,1% в марте) и рост импорта на 10,0% (после изменения на 18,0% в марте)», - говорится в сообщении Банка Португалии (BdP).

По данным Центрального банка, эти значения показывают замедление по сравнению с ростом, наблюдавшимся в первые три месяца года, причем причиной стали «меры в ответ на пандемию covid-19, которые были более ограничительными в первом квартале 2022 года, чем в апреле 2022 года».

Цифры, представленные BdP, представляют собой предварительные значения скорости изменения в годовом исчислении как расходов иностранных туристов в Португалии (также известны как экспорт или кредит), так и расходов жителей Португалии при поездках в другие страны (также известны как импорт или дебет).

По данным Центрального банка, «эта информация основана на более ограниченном наборе данных, преимущественно с банковских карт, и не заменяет исторические цифры экспорта и импорта путешествий и туризма, опубликованные в BPstat».

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