Португалия: экспорт и импорт в апреле сократились

Португальский экспорт в апреле сократился на 3,6% в эквивалентном и номинальном выражении, что сопоставимо с положительным изменением на 18,6% в марте.

Об этом сообщил 9 июня Национальный институт статистики (INE).

Импорт также упал, в данном случае на 5,7% , тогда как в предыдущем месяце он увеличился на 9,6%.

Статистическое управление подчеркивает, что «с первых месяцев 2021 года не было сокращения операций с товарами из Португалии на внешних рынках».

Способствовали падению экспорта промышленные поставки, упавшие на 10%, и горюче-смазочные материалы (-23,7%), упавшие в импорте на 40,6%.

Экспорт транспортных материалов увеличился на 14,1%, а также машин и других средств производства (+15,2%).

Что касается импорта, то основными моментами были увеличение на 24% транспортных материалов и аксессуаров и 11% продуктов питания и напитков.

Что касается основных коммерческих партнеров страны, то на уровне клиентов INE выделяет снижение продаж в Испанию (-7,4%) в этот период, а на уровне поставщиков – снижение закупок из Бразилии (-23,4%). %) и в Испании (-2,4%).