Португалия: экспорт и импорт в апреле сократились
С падением экспорта и импорта дефицит торгового баланса сократился на 269 млн евро по сравнению с апрелем прошлого года.
Португальский экспорт в апреле сократился на 3,6% в эквивалентном и номинальном выражении, что сопоставимо с положительным изменением на 18,6% в марте.
Об этом сообщил 9 июня Национальный институт статистики (INE).
Импорт также упал, в данном случае на 5,7% , тогда как в предыдущем месяце он увеличился на 9,6%.
Статистическое управление подчеркивает, что «с первых месяцев 2021 года не было сокращения операций с товарами из Португалии на внешних рынках».
Способствовали падению экспорта промышленные поставки, упавшие на 10%, и горюче-смазочные материалы (-23,7%), упавшие в импорте на 40,6%.
Экспорт транспортных материалов увеличился на 14,1%, а также машин и других средств производства (+15,2%).
Что касается импорта, то основными моментами были увеличение на 24% транспортных материалов и аксессуаров и 11% продуктов питания и напитков.
Что касается основных коммерческих партнеров страны, то на уровне клиентов INE выделяет снижение продаж в Испанию (-7,4%) в этот период, а на уровне поставщиков – снижение закупок из Бразилии (-23,4%). %) и в Испании (-2,4%).