Португалия: экспорт и импорт в апреле сократились

Пятница, 09 Июнь 2023 Португалия Португалия

Португалия: экспорт и импорт в апреле сократились

С падением экспорта и импорта дефицит торгового баланса сократился на 269 млн евро по сравнению с апрелем прошлого года.

Португальский экспорт в апреле сократился на 3,6% в эквивалентном и номинальном выражении, что сопоставимо с положительным изменением на 18,6% в марте.

Об этом сообщил 9 июня Национальный институт статистики (INE).

Импорт также упал, в данном случае на 5,7% , тогда как в предыдущем месяце он увеличился на 9,6%.

Статистическое управление подчеркивает, что «с первых месяцев 2021 года не было сокращения операций с товарами из Португалии на внешних рынках».

Способствовали падению экспорта промышленные поставки, упавшие на 10%, и горюче-смазочные материалы (-23,7%), упавшие в импорте на 40,6%.

Экспорт транспортных материалов увеличился на 14,1%, а также машин и других средств производства (+15,2%).

Что касается импорта, то основными моментами были увеличение на 24% транспортных материалов и аксессуаров и 11% продуктов питания и напитков.

Что касается основных коммерческих партнеров страны, то на уровне клиентов INE выделяет снижение продаж в Испанию (-7,4%) в этот период, а на уровне поставщиков – снижение закупок из Бразилии (-23,4%). %) и в Испании (-2,4%).

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)