Португалия: экспорт и импорт выросли в феврале

Португальский экспорт товаров увеличился на 20,3%, а импорт вырос на 42,3% в феврале по сравнению с тем же месяцем 2021 года, сообщил Национальный статистический институт (INE).

По сравнению с февралем 2020 года, периодом, еще не затронутым пандемическим кризисом, экспорт увеличился на 23,2%, а импорт - на 26,3%.

INE сообщает, что главными драйверами стали рост экспорта и импорта промышленных товаров (30,8% и 44,2%; 38,8% и 47,9% по сравнению с 2020 годом соответственно) и импорта горюче-смазочных материалов (133,5%; 97,8% по сравнению с до 2020 года)».

Без учета горюче-смазочных материалов в феврале экспорт увеличился на 17,5%, а импорт на 31,6% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.

По сравнению с февралем 2020 года рост составляет 19,7% и 17,5%, в том же порядке.

Также, по данным INE, в феврале дефицит торгового баланса по товарам составил 2154 млн евро, увеличившись на 1412 млн евро по сравнению с тем же месяцем 2021 года, и на 569 млн евро по сравнению с февралем 2020 года.

Без учета горюче-смазочных материалов дефицит составил 1276 млн евро, что на 807 млн ​​евро больше по сравнению с 2021 годом и на 102 млн евро больше по сравнению с февралем 2020 года.