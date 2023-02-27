Португалия: экспорт из соснового сектора достигает нового рекорда

Экспорт из соснового сектора увеличился на 28% до рекордного значения в 2700 миллионов евро в 2022 году, что составляет 3,4% португальского экспорта и 37% экспорта из отраслей лесного хозяйства, сообщил в понедельник Pinus Center.

В заявлении Pinus Center (Ассоциации улучшения соснового леса) подчеркивается, что последние данные о международной торговле, опубликованные Национальным институтом статистики (INE), «показывают увеличение, которое более чем на 581 млн евро превышает значение, зарегистрированное в 2021 год».

Эти результаты отражают увеличение спроса на древесину и сосновую смолу, оправданное такими тенденциями, как более широкое использование древесины в строительстве или в бумажной упаковке, используемой в онлайн-продажах, и обусловленное политикой по замене продуктов на основе ископаемого топлива.

По данным ассоциации, подсектор «мебель» по-прежнему выделяется как экспортер, достигнув нового рекорда в 933 миллиона евро в 2022 году (+26%).

Подсекторы «бумага и упаковка» и «панели» экспортировали 586 млн евро и 240 млн евро соответственно, что в обоих случаях представляет собой рост на 24%, в то время как «древесина» была продана за границу на 522 млн евро (+18%).

Что касается подсектора смол, то он вырос на 19%, а объем продаж за границу составил 201 млн евро (+19%).