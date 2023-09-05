Португалия: экспорт лесной продукции бьет рекорды

Вторник, 05 Сентябрь 2023 Португалия Португалия

Португалия: экспорт лесной продукции бьет рекорды

Экспорт леса увеличивается второй год подряд, достигнув в 2022 году рекордных 7,1 млрд евро - самый высокий показатель за всю историю.

Это способствовало профициту торгового баланса в 3,3 млрд евро, сообщает ассоциация Biond.

«Экспорт леса увеличивается второй год подряд, достигнув рекордных 7,1 миллиардов в 2022 году - это самый высокий показатель за всю историю», - говорится в заявлении Ассоциации лесной биоиндустрии Biond.

Целлюлоза и бумага выделяются как продукты, которые в наибольшей степени увеличили экспорт лесной продукции, на долю которых в рассматриваемом году пришлось более 3,800 млрд евро международных продаж, что соответствует 54% от общего объема.

«Лесная биоиндустрия, которую представляет Biond, прокладывает путь к переосмыслению многих областей национальной промышленности», - отметил в своем заявлении генеральный директор Biond Гонсалу Алмейда Симойнш.

Biond подчеркивает, что результаты сопровождаются высокими показателями с точки зрения инноваций и устойчивого развития.

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