Португалия: экспорт обуви растет третий месяц подряд

Вторник, 11 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: экспорт обуви растет третий месяц подряд

В ноябре реализация на 30% выше, чем в 2020 году, и на 12% превышает результат 2019 года.

В ноябре 2021 года Португалия экспортировала 5,8 млн пар обуви на сумму 142 млн евро, что свидетельствует о росте продаж третий месяц подряд по сравнению с 2019 годом.

По данным Португальской ассоциации производителей обуви APICCAPS, «Европа снова стала эталонным рынком для португальской обуви», потребляя 54 млн пар (на 12,4% больше) на сумму 1 264 миллиона евро (рост на 11,1%).

Хорошие результаты продаж фиксируются в Германии, Франции, Соединенном Королевстве, США, Австралии, Гонконге, Израиле и многих других странах.

APICCAPS признает, что восстановление будет идти медленнее, чем хотелось бы, поскольку все показатели говорят о том, что обувной сектор на международном уровне полностью восстановится только в 2023 году.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)