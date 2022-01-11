Португалия: экспорт обуви растет третий месяц подряд

В ноябре 2021 года Португалия экспортировала 5,8 млн пар обуви на сумму 142 млн евро, что свидетельствует о росте продаж третий месяц подряд по сравнению с 2019 годом.

По данным Португальской ассоциации производителей обуви APICCAPS, «Европа снова стала эталонным рынком для португальской обуви», потребляя 54 млн пар (на 12,4% больше) на сумму 1 264 миллиона евро (рост на 11,1%).

Хорошие результаты продаж фиксируются в Германии, Франции, Соединенном Королевстве, США, Австралии, Гонконге, Израиле и многих других странах.

APICCAPS признает, что восстановление будет идти медленнее, чем хотелось бы, поскольку все показатели говорят о том, что обувной сектор на международном уровне полностью восстановится только в 2023 году.