Португалия: экспорт обуви в США должен приблизиться к 100 млн евро

«Цифры подтверждают этот стратегический выбор», - утверждает португальская ассоциация обуви, комплектующих, кожаных изделий и заменителей (APICCAPS) в информационном бюллетене.

«Это наш момент на североамериканском рынке», - подчеркивает президент ассоциации Луиш Онофре.

Согласно данным APICCAPS, в 2021 году США импортировали 2,423 миллионов пар обуви на сумму 28 301 млн евро. Основными поставщиками являются Китай (63% от общего количества), Вьетнам (22%) и Индонезия (5%).

Несмотря на это, отмечает он, основные европейские игроки продолжают открывать рынок, примером чего является случай с Португалией.

После того, как экспорт вырос на 15,1% в 2021 году, до 75 млн евро, в первой половине 2022 года продажи португальской обуви в США выросли на 66%, до 54 млн евро, причем каждая пара продается по средней цене 36,86 евро.

«Американский рынок на данном этапе является шестым рынком назначения для португальского экспорта обуви, но он особенно близок к значимости Соединенного Королевства», - подчеркивает ассоциация.

Американские розничные торговцы ищут новые продукты и новых игроков на рынке, способных создать прочные партнерские отношения и хорошие возможности для бизнеса. Растет спрос на новые бренды, новые продукты. и Португалия обладает всеми характеристиками, чтобы быть в состоянии преуспеть.