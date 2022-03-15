Португалия: экспорт обуви вырос на 12 процентов в 2021 году

Это на 12% больше по сравнению с 2020 годом и на 6% меньше, чем в 2019 году, превзойдя «лучшие прогнозы» и побив рекорды в последнем квартале года.

«Последний квартал был лучшим (на 6% больше, чем в 2019 году) для португальской обуви на международных рынках, куда сектор экспортирует более 95% своей продукции», - отмечает Португальская ассоциация производителей обуви, компонентов, изделий из кожи и заменителей (APICCAPS).

По данным ассоциации, «хотя международные данные указывают на полное восстановление производства обуви во всем мире только в 2023 году, в случае с Португалией последний квартал года уже превзошел самые лучшие прогнозы».

APICCAPS напоминает, что влияние пандемии привело к падению потребления обуви во всем мире примерно на 20%.

За весь 2021 год Португалия экспортировала 69 миллионов пар обуви на сумму 1676 млн евро, при этом продажи выросли «на всех наиболее важных рынках», особенно в Германии, с увеличением на 28% - до 389 млн евро.

Португальские компании проявили устойчивость и адаптировались к меняющемуся рынку, чтобы теперь иметь хорошие возможности для того, чтобы встретить новое десятилетие роста на международных рынках.