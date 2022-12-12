Португалия: экспорт оливкового масла вырос

Поскольку 2021 год был годом самого высокого уровня производства оливкового масла в Португалии, «естественно, что значительная часть этого производства будет экспортироваться в течение 2022 года», - отмечает Casa do Azeite.

Согласно данным, предоставленным Casa do Azeite, экспорт оливкового масла из Португалии увеличился на 36% по объему и на 57% по стоимости в период с января по октябрь, но продажи на внутреннем рынке упали примерно на 14% по сравнению с 2021 годом.

Эти цифры соответствуют прогнозам отрасли, принимая во внимание, что 2021-й был годом самого высокого производства оливкового масла в Португалии, и «естественно, что значительная часть этого производства будет экспортироваться в течение 2022 года», - указал генеральный менеджер Casa do Azeite Мариана Матуш.

Стоимость оливкового масла по происхождению также продемонстрировала «весьма значительный рост», поэтому уже ожидалось значительное увеличение стоимости экспорта.

На рынке Италия (+84%) и Испания (+55%) выделяются наибольшим ростом экспорта оливкового масла наливом.

Бразилия, с другой стороны, продолжает оставаться основным рынком сбыта фасованного оливкового масла, при этом экспорт вырос на 6,5% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

По данным Casa do Azeite, продажи оливкового масла в Португалии упали примерно на 14% по сравнению с предыдущим годом. «Это падение потребления оливкового масла также было ожидаемым, не только потому, что цена на оливковое масло значительно выросла, но и из-за эффекта инфляции, с последующим снижением покупательной способности семей», - обосновала Мариана Матуш.

Ожидается, что цена на оливковое масло не будет «значительно расти в 2023 году» после того, как в этом году она достигла рекордного уровня.

В свою очередь, потребление «обязательно снизится», учитывая не только цену для конечного потребителя, но и инфляцию, которая продолжает калечить семейный бюджет.