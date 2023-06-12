Португалия: экспорт растет за счет автозапчастей

Экспорт автомобильных компонентов увеличился на 22,5% с января по апрель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,945 млн евро, сообщила в понедельник Ассоциация производителей автомобильной промышленности (AFIA).

С учетом только апреля рост в годовом исчислении составил 26,9%, до 899 миллионов евро.

В заявлении AFIA отмечается, что «экспорт компонентов для автомобилей с начала года рос более высокими темпами, чем национальный экспорт товаров», который в мире упал на 3,6%.

Согласно данным, собранным ассоциацией, двузначный рост, зарегистрированный в апреле, представляет собой рост 12-й месяц подряд.

Ассоциация подчеркивает, что «в течение 2023 года 70% португальского экспорта автомобильных компонентов по-прежнему будет приходиться на 5 ведущих стран, включая Испанию, Германию, Францию, Словакию и Соединенные Штаты Америки».

Испания остается основным покупателем компонентов, произведенных в Португалии, с объемом продаж 1 123 млн евро, за ней следуют Германия (887 млн ​​евро), Франция (441 млн евро), Словакия (175 млн) и Соединенные Штаты Америки (150 млн евро).

Экспорт в четыре из этих пяти стран снова увеличился по сравнению с предыдущим годом, при этом в Испании зарегистрирован годовой рост на 21% , в Германию - на 29,5%, во Францию ​​- на 24,2% и в Словакию - на 29,4%.