Португалия: экспорт товаров в апреле вырос на 17,3 процентов

В апреле 2022 и года дефицит торгового баланса увеличился на 1039 млн евро до 2 445 млн евро по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, добавили в Национальном статистическом институте (INE).

«Стоит отметить увеличение экспорта и импорта промышленных товаров (+26,7% и +29,7% соответственно) и горюче-смазочных материалов (+95,5% и +128,4%)», - подчеркивает INE.

По сравнению с предыдущим месяцем, то есть с мартом 2022 года, экспорт вырос на 13,7%, а импорт увеличился на 30,8%, что продолжает отражать восстановление после воздействия пандемии.

INE также указывает, что без учета горюче-смазочных материалов экспорт увеличился на 13,1% по сравнению с апрелем 2021 года, а импорт вырос на 18,5% (+12,3% и +21% по той же причине в марте 2022 года).

В апреле 2022 года дефицит торгового баланса Португалии (экспорт минус импорт) увеличился из-за увеличения импорта, превышающего рост экспорта.

«Без учета горюче-смазочных материалов дефицит составил 1493 млн евро, увеличившись на 465 млн евро по сравнению с апрелем 2021 года», - добавляет статистическое управление.