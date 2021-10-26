Португалия: экспорт упал на 10 процентов, а импорт - почти на 15

Вторник, 26 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: экспорт упал на 10 процентов, а импорт - почти на 15

Таков результат действия пандемии в 2020 году.

Экспорт товаров из Португалии упал на 10,3% (до 53,8 млрд евро), а импорт снизился на 14,8% (68,1 млрд евро), свидетельствуют окончательные данные Статистического управления Португалии (INE) за 2020 год.

Наибольший торговый дефицит остался у Испании, а наибольшее положительное сальдо зарегистрировано во Франции.

Также в тот же период в торговом балансе товаров зарегистрировано сокращение дефицита на 5 686 млн евро, достигнув отрицательного баланса в 14 388 млн евро, сообщает INE.

Эта благоприятная эволюция, в отличие от той, что наблюдалась в четыре предыдущих года, была в основном связана с торговлей внутри ЕС, в которой зарегистрировано снижение дефицита на 4 105 млн евро, в то время как в торговле за пределами ЕС дефицит уменьшился на 1 581 млн евро.

Согласно данным INE, Испания, Франция и Германия продолжали оставаться основными внешними покупателями и поставщиками товаров в Португалию, на их долю приходится более половины экспорта. Испания осталась основным партнером (25,4% в экспорте и 32,4%), но торговый дефицит по операциям с соседней страной снизился на 1 142 млн евро.

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