Португалия: экспорт в январе вырос и снова превысил импорт

Экспорт товаров вырос на 14,5% в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Национального института статистики, опубликованные в 13 марта.

Это выше, чем рост импорта, который составил 10,3%, и эта тенденция подтверждается уже третий месяц подряд.

Однако следует отметить, что «эти вариации могут частично отражать календарные эффекты, учитывая, что в январе 2023 года было на один рабочий день больше, чем в том же месяце 2022 года, и на два больше, чем в прошлом месяце», согласно INE.

Учитывая развитие международной торговли, можно убедиться, что дефицит торгового баланса увеличился на 27 млн евро по сравнению с январем 2022 года и достиг 1963 млн евро.

Замедление инфляции видно уже по индексам удельной стоимости (ценам), которые «зафиксировали колебания на +8,1% в экспорте и +7,0% в импорте (+9,7% и +12,2% соответственно в декабре 2022 года)». Если исключить нефтепродукты, изменения составили +8,1% в экспорте и +5,9% в импорте.

Что касается продаваемых товаров, можно сделать вывод, что в январе 2023 года экспорт всех экономических категорий увеличился, особенно механизмов и других товаров для производства (+27,6%).

С другой стороны, в части импорта наблюдался рост транспортного оборудования (+40,5%), как автомобилей для пассажирского транспорта, так и комплектующих, в основном из Испании и Германии, а также снижение поставок промышленного назначения (-3,9%).

Что касается стран-партнеров, то сосед Португалии продолжает занимать первое место, при этом даже зафиксирован рост сделок с Испанией: рост экспорта на 8,3%, в основном продуктов питания, машин и других средств производства, и рост экспорта на 12,9% импорт, включая продукты питания и транспортные материалы.

Также следует отметить, что импорт из Бразилии почти удвоился в январе этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Закупки из Китая, США и Нигерии, напротив, упали.