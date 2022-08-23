Португалия: экспорт вин Алентежу вырос до 37,1 млн евро выручки

Вторник, 23 Август 2022 Португалия Португалия

Португалия: экспорт вин Алентежу вырос до 37,1 млн евро выручки

Региональная винная комиссия Алентежу объявляет об увеличении экспорта вин в I полугодии и рассчитывает доходы в размере 37,1 млн евро.

Экспорт вырос на 12,4% в стоимостном выражении и на 9,7% в количественном в первой половине этого года по сравнению с тем же периодом 2021 года, что соответствует 37,1 млн евро.

«Это очень обнадеживающие результаты , и я надеюсь, что их удастся сохранить до конца года», - сказал президент Региональной комиссии по виноградарству Алентежу (CVRA) Франсишку Матеуш.

В заявлении CVRA указало, что результаты экспорта вин Алентежу в первой половине этого года сохранили «тенденцию роста» с увеличением на 12% в стоимостном выражении и практически на 10% в объеме по сравнению с предыдущим годом.

Это соответствует 10,4 млн литров вина, проданных за границу.

По словам Франсишку Матеуша, «Бразилия, Соединенные Штаты Америки (США), Канада, Польша и Швейцария были направлениями, которые больше всего способствовали достигнутым положительным результатам».

Средняя цена за литр вина выросла на 2,5% до 3,57 евро в период с января по июнь, причем вина с контролируемым наименованием по происхождению (DOC) продемонстрировали более выраженный рост с 6,1% до 5,35 евро.

Индекс еще раз показывает, что качество вин Алентежу оценивается за границей, а потребители готовы платить за них более высокую цену.

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