Португалия: экспорт вин увеличился

Экспорт португальских вин вырос в период с января по ноябрь по сравнению с 2020 годом, при этом регион Дору увеличился на 11% по количеству и на 18% по стоимости, приблизившись к 547 млн евро.

Данные предоставлены Национальным институтом статистики (INE).

«Португальские вина продемонстрировали замечательную эволюцию, во многом благодаря экспорту. Данные, опубликованные INE, подчеркивают это и в то же время демонстрируют устойчивость сектора», — заявила министр сельского хозяйства Мария ду Сеу Антунеш.

Согласно заявлению, ноябрь 2021 года «был особенно положительным месяцем» для продаж вин Дору и портвейнов, «будучи лучшим месяцем из всех с начала 2019 года с точки зрения объема бизнеса, как на национальном рынке, так и по экспорту».

В пятерку крупнейших рынков назначения для национального экспорта вина в стоимостном выражении входили Франция, США, Великобритания, Бразилия и Германия.