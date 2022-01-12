Португалия: экспорт вин увеличился

Среда, 12 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: экспорт вин увеличился

Португальские вина выросли на 3,8% по объему, на 8,6% по стоимости и на 4,6% по средней цене.

Экспорт португальских вин вырос в период с января по ноябрь по сравнению с 2020 годом, при этом регион Дору увеличился на 11% по количеству и на 18% по стоимости, приблизившись к 547 млн евро.

Данные предоставлены Национальным институтом статистики (INE).

«Португальские вина продемонстрировали замечательную эволюцию, во многом благодаря экспорту. Данные, опубликованные INE, подчеркивают это и в то же время демонстрируют устойчивость сектора», — заявила министр сельского хозяйства Мария ду Сеу Антунеш.

Согласно заявлению, ноябрь 2021 года «был особенно положительным месяцем» для продаж вин Дору и портвейнов, «будучи лучшим месяцем из всех с начала 2019 года с точки зрения объема бизнеса, как на национальном рынке, так и по экспорту».

В пятерку крупнейших рынков назначения для национального экспорта вина в стоимостном выражении входили Франция, США, Великобритания, Бразилия и Германия.

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