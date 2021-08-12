Португалия: экспорт вина достиг 436 млн евро

Четверг, 12 Август 2021 Португалия Португалия

Португалия: экспорт вина достиг 436 млн евро

Главные рынки сбыта - Франция, США, Великобритания, Бразилия и Германия.

Экспорт португальских вин увеличился на 14,5% по объему и на 19,3% по стоимости за первые шесть месяцев года и достиг почти 436 миллионов евро, сообщило министерство сельского хозяйства.

«Экспорт португальских вин показал очень позитивную динамику в первой половине 2021 года, зарегистрировав заметный рост как в стоимостном, так и в количественном отношении по сравнению с тем же периодом 2020 года: 14,5% по объему и 19,3% по стоимости», - говорится в сообщении правительства.

В свою очередь, экспорт в третьи страны увеличился в первом полугодии на 14,4% по объему и на 19,6% по стоимости по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Наиболее важными рынками в этот период стали Франция, США, Великобритания, Бразилия и Германия.

Согласно данным Национального института статистики (INE), в целом агропродовольственный комплекс вырос на 8,4% в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2020 года.

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