Португалия: экспорт вина достиг 436 млн евро

Экспорт португальских вин увеличился на 14,5% по объему и на 19,3% по стоимости за первые шесть месяцев года и достиг почти 436 миллионов евро, сообщило министерство сельского хозяйства.

«Экспорт португальских вин показал очень позитивную динамику в первой половине 2021 года, зарегистрировав заметный рост как в стоимостном, так и в количественном отношении по сравнению с тем же периодом 2020 года: 14,5% по объему и 19,3% по стоимости», - говорится в сообщении правительства.

В свою очередь, экспорт в третьи страны увеличился в первом полугодии на 14,4% по объему и на 19,6% по стоимости по сравнению с тем же периодом 2020 года.

Наиболее важными рынками в этот период стали Франция, США, Великобритания, Бразилия и Германия.

Согласно данным Национального института статистики (INE), в целом агропродовольственный комплекс вырос на 8,4% в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 2020 года.