Португалия: экспорт вина к августу вырастет до 581 млн евро

Среда, 20 Октябрь 2021 Португалия Португалия

Португалия: экспорт вина к августу вырастет до 581 млн евро

По категориям выделяются сертифицированные вина с долей 46%, за ними следуют портвейн (34%) и несертифицированные вина (17,4%).

Экспорт португальских вин с января по август вырос на 13% (до 581 млн евро), сообщает ViniPortugal.

«За последние 10 лет мы росли на 3,3% в год в стоимостном выражении в экспорте, в прошлом году выросли на 4,5%, а в этом году до августа увеличились на 13%», - добавил президент ViniPortugal Фредерико Фалькао.

Среди стран, где португальские вина продавались или продвигаются - Бразилия, Мексика, Швейцария, Дания, Норвегия и Россия.

По словам президента ViniPortugal на ряд рынков еще не было возможности выйти из-за ограничений - например, США, Канада, Китай и Южная Корея.

«Тем не менее, мы собираемся проводить акции на этих рынках без присутствия производителей. Представлять вина будут импортеры», - сказал он.

Что касается продаж в Португалии, Фредерико Фалькао прогнозирует восстановление благодаря туризму, основываясь на данных, предоставленных производителями.

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