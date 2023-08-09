Португалия: экспорт вина вырос до 447,6 млн евро

Среда, 09 Август 2023 Португалия Португалия

Португалия: экспорт вина вырос до 447,6 млн евро

Экспорт португальского вина в первом полугодии увеличился на 3,9% по сравнению с первым полугодием 2022 года.

Такие данные обнародовала ассоциация ViniPortugal 9 августа.

«За первые шесть месяцев года общий объем экспорта вина достиг 447,6 млн евро, 158,3 млн литров по средней цене 2,83 евро за литр», - говорится в заявлении ViniPortugal.

По сравнению с тем же периодом 2022 года объем экспорта увеличился на 3,4 млн литров, стоимость - на 16,8 млн евро, а средняя цена - на 0,05 евро.

За анализируемый период наблюдался рост экспорта вина в Великобританию на сумму 13,3 млн евро, в Бразилию на 6,1 млн евро и в Анголу на 4 млн евро.

Без портвейна наблюдается увеличение экспорта в объеме 3,2 млн и более на 2,44% и на 12,2 млн евро в стоимостном выражении (+4,9%).

В свою очередь, средняя цена за литр выросла на 0,03 евро (1,61%) по сравнению с тем же периодом 2022 года. Здесь выделяется Бразилия с ростом на 6,3 млн евро (+22,52%), а также Ангола, с 3,9 млн евро (+22,24%).

«Это был рост выше ожиданий, и мы считаем, что если этот темп сохранится, мы закончим 2023 год с очень положительными результатами», - отметил президент ViniPortugal Фредерико Фалькао.

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