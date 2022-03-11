Португалия: экспорт вырос на 22,2 процента, но импорт вырос больше

Пятница, 11 Март 2022 Португалия Португалия

Португалия: экспорт вырос на 22,2 процента, но импорт вырос больше

По сравнению с периодом до пандемии колебания экспорта составили +9,7%, а импорта +13,3%.

Согласно данным, опубликованным в эту пятницу Национальным статистическим институтом (INE), экспорт в январе вырос на 22,2%, но импорт увеличился еще больше (на 37,5%).

«Без учета горюче-смазочных материалов экспорт и импорт увеличились на 19,5% и 29,9% соответственно (+24,1% и +28,8% в том же порядке в декабре 2021 года)», - говорится в отчете статагентства.

Дефицит торгового баланса товаров увеличился на 1041 млн евро по сравнению с тем же месяцем 2021 года (+389 млн евро по сравнению с январем 2020 года), достигнув в январе 2022 года 1939 млн евро.

Без учета горюче-смазочных материалов дефицит составил 1310 млн евро, что соответствует увеличению на 652 млн евро по сравнению с 2021 годом (+254 млн евро по сравнению с январем 2020 года).

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