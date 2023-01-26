Португалия: экспорт зеленого вина растет

Четверг, 26 Январь 2023 Португалия Португалия

Португалия: экспорт зеленого вина растет

Экспорт Vinho Verde увеличился на 6% до ноября 2022 года и составил более 30 миллионов литров для 117 рынков.

Согласно заявлению, опубликованному Комиссией по виноградарству региона Винью-Верде (CVRVV), северный регион страны ожидает рекорд по отношению к прошлогодним значениям.

«Цифры за 2022 год до ноября весьма обнадеживающие, поэтому регион Винью-Верде сохраняет надежду закрыть год с новым экспортным рекордом», - заявила президент CVRVV Дора Симойнс, цитируемая в заявлении.

В этом году регион Винью Верде сосредоточится на продвижении на трех рынках, «отметив возвращение в Великобританию и дебют в Польше и Южной Корее».

По словам Доры Симойнс, Южная Корея, «как и Мексика, представляет собой небольшой рынок с большим потенциалом», на котором до ноября был зарегистрирован «рост более чем на 30% по объему и на 48% по стоимости».

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