Португалия экспортировала обуви на сумму в 1,9 млрд евро

Об этом свидетельствуют данные обувной ассоциации страны APICCAPS, опубликованные на этой неделе. Сумма экспорта этого года в 1,904 миллиарда евро на 2,85 % меньше, чем в прошлом году. Эти цифры оправданы замедлением роста основных мировых экономик, заявил представитель APICCAPS.

Влияние торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем также сказалось на экспорте обуви, равно как и замедление роста европейской экономики и кризисы на развивающихся рынках. Ассоциация заявила, что основные конкуренты Португалии, в том числе Италия и Испания, также страдают из-за данной ситуации.