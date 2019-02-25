Португалия: экспозиция «Картины»

Понедельник, 25 Февраль 2019 Португалия Португалия Португалия Досуг

Португалия: экспозиция «Картины»

Выставка живописи Педру Шурау (Pedro Chorão) «Картины» проводится до 17 марта в Городе Талантов и Искусств «A Moagem», в Фундау (Fundão).

Живопись Шурау, которая определяется на границе между абстракционизмом и фигуративизмом, наследует богатые традиции. По словам Паулу Энрикеша, «уже на первой индивидуальной выставке художника, когда ему было тридцать лет, проявился хорошо структурированный пластический дискурс простых выразительных средств в их системном развитии (…): предпочтение простых материалов, экономная техника мазков и даже выбора визуальных элементов, способных раскрыть основное понятие его поэтики – абстрактное воссоздание пространства с помощью геометрических форм живописи, из глубины цветовых пятен и ауры света. Этот ретроспективный взгляд раскрывает перед нами долговременную прочную структуру».

Время проведения: до 17 марта

Место проведения: A Moagem - Cidade do Engenho e das Artes, Fundão

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