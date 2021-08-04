Португалия: экзамены стали сложнее, и оценки снизились

Согласно данным Национального экзаменационного жюри, опубликованным 2 августа Министерством образования, средние оценки на экзаменах в 12 классе упали почти по всем предметам после повышения в предыдущем году.

Напомним, год назад из-за пандемии Covid-19 были введены исключительные правила, которые пошли на пользу учащимся.

По четырем основным предметам только португальский язык с проведением 34 318 тестов сохранил в среднем 12 значений, зарегистрированных в предыдущем году.

С другой стороны, по физике и химии студенты показали больше трудностей по сравнению с предыдущим годом, и средние результаты ухудшились более чем на три значения, упав с 13,2 до 9,8.

В тесте по биологии и геологии средняя классификация также ухудшилась, достигнув 12, в то время как в предыдущем году результат достигал 14 баллов.

В тесте A по математике, еще одном из наиболее важных, среднее значение упало с 11,5 в 2020 году до 10,6.

Самый высокий средний показатель среди самых популярных предметов был зарегистрирован по английскому языку (14,9 балла), а по китайскому мандаринскому языку семь учащихся, сдавших тест, получили на экзамене среднюю оценку в 16,7 балла.

В 2021 году экзамены проводились в 647 школах по всей стране и в школах за рубежом с португальской программой обучения, при этом на первый этап национальных экзаменов было зачислено 248 136 учащихся и сдано 204 368 тестов.