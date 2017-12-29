Португалия: электрички на Новый год - это дешево и удобно

Это сделано «для удобства пассажиров в новогоднюю ночь», говоритсявсообщении ж/д компании.

В зоне Лиссабона утром 1 января «специальные» поезда отправятся со станции Rossio в направлении Синтра в 1 час 30 мин., в 2:00, в 3:00, в 4:00 и в 5:00, а с Cais do Sodré в направлении Кашкайша - в 2:00, 3:00 и 4:00.

Что касается Порту, то 31 декабря «специальные» поезда будут циркулировать по всем городским линиям, между 21:14 и 22:57 вечера, с пунктом назначения Porto São Bento. Вернуться домой пассажиры могут с этой же станции между 1:20 и 5:30.

Также CP предоставляет специальный билет стоимостью в 2 евро (для поездок в оба конца) на пригородных ж/д линиях Лиссабона, Порту и Коимбры, который рекомендуется приобрести заблаговременно.