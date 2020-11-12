Португалия: электронная коммерция вырастет на 60 процентов

Четверг, 12 Ноябрь 2020 Португалия Португалия

Португалия: электронная коммерция вырастет на 60 процентов

Из-за пандемии рынок растет примерно в три раза быстрее, чем за последние два года.

В 2019 году отрасль увеличилась на 20% (до 5,9 млрд евро). Эти выводы являются частью исследований, подготовленных группой CTT.

Пристрастие португальцев к покупкам в Интернете растет, но эта тенденция значительно усилилась в 2020 году, отмеченном кризисом здоровья из-за нового коронавируса.

Расчет интервала роста на 2020 год основан на данных исследования CTT e-Commerce Report 2020. Поскольку граждане проводят больше времени дома, избегая супермаркетов, чтобы не заразиться Covid-19, большие выгоды получили цифровые магазины, а также службы доставки посылок.

В то время, когда большая часть экономики испытывает значительное снижение доходов из-за ограничений экономической деятельности, группа CTT приходит к выводу, что «половина цифровых розничных продавцов» удвоила продажи в контексте пандемии.

Что касается перспектив роста португальских продавцов электронных товаров во время пандемии, можно сделать вывод, что около половины онлайн-магазинов удвоили свои продажи в наиболее критический период кризиса, при этом, по оценкам, средний глобальный рост отрасли составляет от 60% до 80%, отмечает CTT в своем исследовании.

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