Португалия: Embraer продает заводы в Эворе

Среда, 12 Январь 2022 Португалия Португалия

Португалия: Embraer продает заводы в Эворе

Два промышленных предприятия Embraer в Эворе были проданы испанской компании Aernnova за 151,5 млн евро.

Промышленные подразделения Embraer Metalicas и Embraer Compósitos, дочерние компании Embraer в Авиационно-промышленном парке Эворы, были проданы испанской компании Aernnova за 151,5 млн евро, но эта сумма еще подлежит корректировке до завершения строительства.

О сделке, которая запланирована на первый квартал 2022 года, объявила в эту среду компания Embraer.

В заявлении бразильской аэрокосмической компании говорится, что соглашение с Aernnova направлено на увеличение производственных мощностей двух промышленных предприятий и диверсификацию клиентской базы.

Заводы в Эворе станут крупнейшими производственными центрами Aernnova по всему миру.

Embraer Metalicas и Embraer Compósitos занимают 37 100 и 31 800 квадратных метров соответственно, и в общей сложности здесь работают около 500 человек.

Два подразделения сочетают в себе передовые технологии изготовления металлических и композитных авиаконструкций с высоким уровнем цифровизации и автоматизации производственных процессов.

Оба производят компоненты для крыльев, а также, среди прочего, вертикальные и горизонтальные стабилизаторы для авиационных программ Embraer.

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