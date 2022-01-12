Португалия: Embraer продает заводы в Эворе

Промышленные подразделения Embraer Metalicas и Embraer Compósitos, дочерние компании Embraer в Авиационно-промышленном парке Эворы, были проданы испанской компании Aernnova за 151,5 млн евро, но эта сумма еще подлежит корректировке до завершения строительства.

О сделке, которая запланирована на первый квартал 2022 года, объявила в эту среду компания Embraer.

В заявлении бразильской аэрокосмической компании говорится, что соглашение с Aernnova направлено на увеличение производственных мощностей двух промышленных предприятий и диверсификацию клиентской базы.

Заводы в Эворе станут крупнейшими производственными центрами Aernnova по всему миру.

Embraer Metalicas и Embraer Compósitos занимают 37 100 и 31 800 квадратных метров соответственно, и в общей сложности здесь работают около 500 человек.

Два подразделения сочетают в себе передовые технологии изготовления металлических и композитных авиаконструкций с высоким уровнем цифровизации и автоматизации производственных процессов.

Оба производят компоненты для крыльев, а также, среди прочего, вертикальные и горизонтальные стабилизаторы для авиационных программ Embraer.