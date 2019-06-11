Португалия: эмигрантов призвали возвращаться в страну

Португалия будет приветствовать всех возвращающихся в страну эмигрантов с «распростертыми объятиями». Об этом заявил сегодня в День Португалии государственный секретарь по делам общин за рубежом Хосе Луис Карнейру, - отмечает государственное агентство новостей Lusa.

«Правительство проводит политику поддержки и гарантирования прав эмигрантов, которые хотят вернуться на родину», - сказал Хосе Луис Карнейру. В ежегодном послании госсекретаря, адресованном эмигрантам Дня Португалии, Карнейру также подчеркнул важность роли граждан Португалии, проживающих за рубежом, для повышении авторитета страны во всем мире.

Карнейру также подчеркнул важность реализации «нового видения» для диаспоры, способствующей экономическому и социальному развитию Португалии, в частности, присвоение статуса общественной полезности португальским торговым палатам за рубежом, создание Бюро поддержки инвесторов в диаспоре (GAID) и публикация налогового руководства для сообществ.

"К сожалению, было много критических моментов, через которые мы все прошли. Террористические атаки, несчастные случаи, стихийные бедствия, нарушение общественного порядка и конфликты гражданского характера - обстоятельства, которые мы все видели с глубоким чувство национальной солидарности", - добавил он.

В этом контексте госсекретарь высоко оценил работу консульского и дипломатического персонала и других государственных служащих, «которые помогли обеспечить эффективность ответных мер ... чтобы помочь гражданам Португалии в опасности».

Более десятка министров и государственных секретарей в нескольких странах также отметили День Португалии вместе с местными португальскими общинами, пишет ТАСС.